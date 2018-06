Valestart või mitte? Aron jäi teisest kohast vastuolulisel moel ilma

Lisaks polnud ta päris rahul sellega, et sai karistusest teada alles sõidu lõpuosas. Oleks see selgunud varem, poleks ta üritanud püüda liidrit ja lõpuks esikoha saanud Dan Ticktumit, vaid kasvatanud vahet jälitajatega. «Pingutasin, et Danile survet avaldada, ning seetõttu kuumenesid mu tagarehvid üle. Tagantjärgi targana oleksin pidanud rahulikumalt võtma, et taganttulijate ees edu kasvatada. Oleksin ma stardiruudust välja liikunud, oleksin karistusega nõus. Aga reeglid on reeglid,» nentis eestlane mõrult. «Teist nädalavahetust järjest kaotan pisiasjade tõttu nii palju punkte.»