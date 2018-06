Kontaveidi järgmine vastane kogus viimaste nädalatega eestlanna kohta infot

Prantsusmaa lahtistel tennisemeistrivõistlustel esimest korda 16 parema hulka jõudnud Anett Kontaveit kohtub seal ameeriklanna Sloane Stephensiga, kes on maailma edetabelis kümnendal real. Varem pole Kontaveit ja Stephens teineteisega mänginud ning ameeriklanna tunnistas, et kuigi ei tea eestlannast just palju, on ta midagi kõrva taha pannud.