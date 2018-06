Irooniline Konstantin Vassiljev: Eestil on tipuründes minust paremaid valikuid...

Proovisin sel positsioonil teha kõik, mis võimalik. Nagu olen varemgi öelnud – kui treenerid arvavad, et see võib aidata, siis võin koondise eest ka väravas seista! Arvan, et ka treenerid saavad aru, et tipuründaja pole minu jaoks kõige parem koht. Üks optsioon võib minu selline roll olla, aga tipuründaja positsioonil on meil tavaliselt ka teised valikud. Paremad valikud, arvan ma.