Kontaveit hoiab Prantsusmaa lahtistel tänavu omapärast rekordit

Nimelt on Kontaveit kogunud Prantsusmaa lahtistel kõige enam mänguminuteid naisüksimängijate seas. Eestlanna on veetnud platsil 323 minutit. Võrdluseks, Kontaveidi veerandfinaali vastane Sloane Stephens on veetnud platsil üle tunni aja vähem, täpsemalt 258 minutit.

Kontaveidi jaoks oleks poolfinaali jõudmine tema esimene kord Suure slämmi turniiril nii kaugele jõuda, samal ajal kui Stephensil on kirjas ka üks võit – eelmisest aastast US Openilt. Samas on Stephens mänginud viis korda Prantsusmaa lahtiste veerandfinaalis kuid pole kordagi edasi pääsenud.

Liivaväljakul mängides on statistikast lähtudes pisike eelis siiski Kontaveidil, kuna eestlanna on 16-st mängust liival võitnud 12, Stephens on 13-st mängust võitnud üheksa. See tähendab, et Kontaveidi võiduprotsent liival on 75%, Stephensil veidi alla 70%.

Kontaveit ja Stephens kohtuvad omavahel täna, orienteeruvalt kell 16:30, kusjuures mäng toimub turniiri Philippe Chatrier' nimelisel peaväljakul.