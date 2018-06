Liverpooli peatreener üritab ründajat oma ridadesse meelitada tema emaga teed juues

Arsenal on andnud mõista, et nemad on valmis endise Dortmundi Borussia mängumehe Dembele oma ridadesse soetama 88 miljoni naela eest. Arsenalis mängib tema endisest klubist nii Pierre-Emerick Aubameyang and Henrikh Mkhitaryan, lisaks on tehtud pakkumine ka kolmanda Dortmundi mängija ostmiseks, kelleks on keskkaitsja Sokratis.