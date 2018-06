Eesti endurosõitja teeb maailma keerukaimal etapil vägevat sõitu

KTM-il sõitev Uusna hoiab üldarvestuses peale esimesi prolooge ülikõrget kaheksandat kohta. Proloogi võitjast, ameeriklasest Colton Haakerist jäi Uusna maha 11 sekundiga. Üldarvestuse kaheksas koht on seda enam võimas tulemus, et stardis on 1500 sõitjat.