Vägeva turniiri lõpetuseks suur küsimärk

Laupäeval alistas Kontaveit Kvitova 7:6, 7:6 ning jõudis esimest korda elus Pariisis 16 parema hulka. Eestlanna pakatas enesekindlusest ning tunnistas, et emotsiooni poolest oli see tema elu parim võit. Tasub meenutada, et poole aasta jooksul oli Kontaveit tšehhitarile seni kahel korral kaotanud.