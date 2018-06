Video: Team Sky liidri valus kukkumine Prantsusmaal

Jalgrattaportaal cyclingnews.com kirjutab, et Thomas kaotas kukkumisega enam kui 20 sekundit, mis tähendab, et potentsiaalne etapivõit läks just selle nahka. Ta saavutas 43. koha, kaotades meeskonnakaaslasest võitjale Michal Kwiatkowski 21 sekundiga. Eesti rattureid World Touri sarja kuuluval Criterium du Dauphine velotuuril osalemas pole.