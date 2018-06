Serena Williams jättis vigastuse tõttu turniiri pooleli

Kuuldused sellest, et Williams loobub, levisid juba veidi varem kuid nüüd on asi ametlikult kinnitatud. Ameeriklanna loobumise põhjuseks on õlavigastus. «Tänu sellele probleemile ei saa ma kahjuks servida. Külastan homme nii paljusi arste kui võimalik, et probleemile jälile jõuda. Hetkel ei oska ma öelda, kas ma Wimbeldonis mängida saan,» rääkis selgelt pettunud Williams.