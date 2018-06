Kontaveidi uus treener: kindlasti läheb ta aastatega ainult paremaks

«Tal on viimase aasta jooksul väga hästi läinud, aga ta on siiski mängija, kes on ilmselgelt alles arenemas. Minu hinnangul rõhub ta praegu jõule ja panustab peamiselt enda tugevatele külgedele, aga kindlasti läheb ta aastatega ainult paremaks,» lausus Sears ERRi spordiportaalile.