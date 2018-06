Endine Mancester City mängija süüdistab Guardiolat rassismis

«Riietusruumis kõigi ees ütles treener mulle, et tema arust pole ma enam motiveeritud mängima. Kui ma soovin siin edasi mängida, pean minema klubi omanikega asja selgeks rääkima. See oli täielik lugupidamatus minu vastu, see rikkus minu viimase hooaja City eest,» rääkis Toure, kes sellel ajal oli City varukapten, France Footballile.

«Ühel hetkel hakkasin ma endalt küsima, et kas see on nahavärvi pärast. Ma ei ole esimene inimene kes sellest räägib. Ma tean, et Barcelonas küsisid teised endalt sama küsimust. Võib-olla ei kohelda meid, aafriklasi, päris samamoodi nagu teisi. Kui selgub, et tal on tihti probleem aafriklastega ükskõik, kus ta treenerina olnud on, tekib mul kahtlus,» räägib Toure lahti tagamaid, miks ta arvab, et Guardiola on rassist.