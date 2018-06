Nadal liigub võitudega aina võimsamate numbrite poole

Pea enamustes rekordites on Nadalil vaja kinni püüda vaid üks mees, kelleks on Roger Federer. Prantsusmaa lahtiste kohapealt on rekordihoidja Nadal ise, kes on võitnud turniiri koguni kümnel korral. Tiitleid on Nadalil veel Federerist neli tükki vähem, Federeril on neid 20 ja Nadalil 16.