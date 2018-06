Mida suurem on unistus, seda valusam selle purunemine. Kumb on hullem – kas saada kohe suve alguses teada, et su elu unistus ei täitu ja sa ei sõida jalgpalli MMile? Või hoopis see, kui julged end juba ühte jalga pidi koondises olijaks pidada ja sind siis karmilt maa peale tuuakse?