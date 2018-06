Video: Washington Capitals jõudis ajaloolisest tiitlist võidu kaugusele

«Oleme nüüd võidu kaugusel karikast, see on kõige raskem osa,» ütles Capitalsi venelasest kapten Aleksandr Ovetškin pärast neljandat mängu. «Teadsime, et neljas mäng on väga oluline. Meil oli ka üksjagu õnne, kuid nägime vaeva, pidasime plaanist kinni ning kasutasime oma võimalused ära.»