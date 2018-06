Trump vihastas NFLi tšempioni peale

Kuna üritusele on tulemas ka ligi 1000 fänni, ei pidanud Trump õigeks, et Philadelphia Eagles tuleb Valgesse Majja pooliku koosseisuga. «Fännid väärivad paremat. Aga me ei jäta üritust ära, korraldame teistmoodi tseremoonia, mis tunnustab meie suurepärast riiki ning austab kangelasi, kes on seda riiki kaitsenud.»