Avalikustati Tallinnas toimuva UEFA superkarikafinaali piletihinnad

Alates tänasest on kõigil soovijatel võimalik panna end UEFA kodulehel kirja piletiloosi. Ostusoovi registreerimine on avatud kuni 26. juuni kella 15-ni.

Kokku läheb UEFA kaudu müüki 8700 piletit, mille hulka on arvestatud ka Madridi klubide fännidele eraldatud piletid. Kuna mõlema klubi fännidele on kokku eraldatud 2800 piletit, läheb reaalselt tavamüüki 5900 pääset.

«Lihtsaid sõnu, kui suur asi see Tallinna jaoks on, ei pea ütlema. See kõik on iseenesest mõistetav. Ma tahan tervitada nii Madridi Reali kui Atelticot ja loodan, et sellest mängust saab teie klubi ajaloos oluline verstapost,» ütles Eesti jalgpalliliidu president Aivar Pohlak.