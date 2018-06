Alusalu, Jaanson, Raja, Veerpalu ja teised Eesti tipud jahivad Guinnessi rekordit

Oma osalemise on kinnitanud maratoonar Leila Luik, kiiruisutaja Saskia Alusalu, endine jalgpallikoondislane Raio Piiroja, sõudmise kahekordne olümpiahõbe ja maailmameister Jüri Jaanson, sõudmise olümpiapronks Allar Raja, suusatajad Raido Ränkel, Karel Tammjärv ja Andreas Veerpalu jt.

Praegu kehtiv Guinnessi rekord 100x10 000 meetri teatejooksus püstitati 2015. aastal USAs Illinoi´s ja kehtiv rekordaeg on 69:06.52. Hiljuti toimus uus rekordiüritus, kui 24. mail läbis Inglismaa Kuningliku Õhujõudude meeskond distantsi ajaga 64:36.22. Guinness pole antud rekordit veel kinnitanud.

Rekordiürituse idee pärineb jooksuharrastaja Henri Kaarmalt. «Sattusin vaatama massiteatejooksude Guinnessi rekordeid ja 100x10 000m ehk 100x100x100m teatejooks tundus Eestile riigi 100. sünnipäeva puhul sobivat nagu valatult. Esimesed jooksjad, kellele sellest rääkisin olid Laura Maasik ja Roman Fosti, kes mõlemad kinnitasid, et tegu on väärt mõttega. See andis julgust asja edasi ajada. Nüüd koos EKJL-iga ideed teostades tõotab sellest saada suurem ja vägevam üritus, kui ma algselt oleks lootagi osanud,» rääkis Kaarma idee sünniloo.