Rahanappuses Tartu korvpallimeeskond loobub suurest mängust

Vahetult enne Luha kohtumist koolipoistega, kellest kuus kuulusid ka eelmisel kuul meistriliiga finaalis Kalev/Cramole alla jäänud võistkonda, oli Tartu Ülikooli rektoraat üksmeelselt otsustanud, et TÜ lõpetab elukutselistest koosneva korvpallimeeskonna ülalpidamise ning hakkab kasutama oma korvpallikooli kasvandikke ja ülikooli tudengeid. See tähendab, et TÜ meeskond ei kavatse palgata edaspidi mängijaid välismaalt ega ka mujalt Eestist.

Otsuse põhjus tuleneb ennekõike rahast, õigemini selle nappusest. Selleks, et ülal pidada elukutselistest koosnevat meeskonda, kuhu lõppenud hooajal kuulus kaks leedukat, ameeriklane ja rootslane, on aastas kulunud 800 000 eurot. Sellest summast on andud Tartu linn 100 000 eurot ning meeskonna toetajad 150 000 eurot. Ülejäänu ehk 550 00 eurot on tulnud Tartu Ülikooli akadeemiliselt spordiklubilt.

Korvpallimeeskonna suurte kulude tõttu lõpetas TÜ ASK eelmise eelarveaasta 236 000 euro suuruse kahjumiga.

TÜ korvpallimeeskond on toonud ülikooli kantsleri Luha sõnul TÜ ASK-le rahalist kahju juba viimased neli-viis aastat, ent eelnevatel aastatel sai finantsmiinust tasandada varasemalt kogunenud reservide arvelt. Kuid niiviisi üle jõu ei ole enam võimalik elada, ütles Luht, sest kannatama hakkab spordiklubi muu tegevus. Piltlikult väljendades võib öelda, märkis ta, et elukutselise korvpallimeeskonna ülalpidamise tõttu on lennanud viimase kolme-nelja aastaga tuulde ülikooli kergejõustikustaadioni remondiraha.

Pool miljonit võitu

Tartu Ülikool ja selle spordiklubi juhtkond loodavad elukutselisest meeskonnast loobudes hoida aastas kokku vähemalt pool miljonit eurot. See tähendab, et tulevast hooajast kujuneb meeskonna eelarve eeldatavaks suuruseks Luha prognoosi kohaselt 200-300 tuhat eurot. Sellest 100 000 annab TÜ ASK, ülejäänu loodab Luht saada Tartu linnalt ja sponsoritelt.

Uuest hooajast soovivad nii Tartu Ülikooli kui selle spordiklubi juhtkond, et TÜ meeskonna põhiraskust hakkaks kandma noored mehed, oma korvpallikooli kasvandikud, ja TÜ tudengid, nagu seda teeb tänavustel meistrivõistlustel seitsmendaks, eelviimaseks jäänud TTÜ meeskond. TÜ ASK juhatuse esimees Harry Lemberg selgitas, et muidu poleks TÜ-l mõtet korvpalli harrastajate püramiidi üldse ehitadagi, kui oma korvpallikooli poistel ei teki keskkooli lõpul ja kõrgkooli minnes võimalust edasi mängida – sest nende asemel mängivad mujalt ostetud profid.

«TTÜ kauane treener Heino Lill on mult aastaid küsinud, kui palju tudengeid meil meeskonnas mängib,» rääkis Lemberg. «Olen vastuse võlgu jäänud.»

TÜ ASK korvpallijuht, sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi juhataja professor Priit Kaasik ütles, et edaspidi peab meeskonna täiendamise nimel hakkama rohkem vaeva nägema selle nimel, et TÜsse tuleks senisest rohkem õppima tõsiselt korvpalli mängivaid tudengeid, olgu Eestist või välismaalt. Temagi möönis, nagu Lembergki, et seni ei näinud ilmselt paljud korvpalli mängivad noored endal TÜ meeskonnas üldse väljavaateid, sest võistkond oli sinna pääsemiseks liiga tugev. «Nüüd tahame saata signaali,» lisas Kaasik, «et korvpall võiks olla üks asi, mille pärast TÜsse õppima tulla.»

Lõpp suurtele liigadele

Viimati Eesti meistrivõistlustel hõbemedali võitnud elukutselistest mängijatest on TÜ meeskonnaga tulevaks hooajaks kehtiv leping kolmel. Klubi juhtidel on plaanis nendega, nagu ka senise peatreeneri Priit Venega alustada läbirääkimisi, mis saab tulevast hooajast.

Kaasiku sõnul puudutab restruktureerimine kogu TÜ meeskonda. Lahtiseletatult tähendab see, et «uutes oludes peavad kõik kaaluma, kas nad tahavad meiega jätkata», lausus ta. See käib ühtlasi abitreenerite ja füsioterapeutide kohta.

Elukutselise meeskonna asemel üliõpilasmeeskonna loomine tähendab Kaasiku sõnul ka seda, et uuel hooajal TÜ suurtes rahvusvahelistes sarjades ei osale. Kui aga luuakse Eesti-Läti ühisliiga, siis seal osalemisest pole pääsu, sõnas ta.

Samuti annavad nii TÜ kui TÜ ASK juhid endale aru, et uuest hooajast ei pruugi tudengimeeskond Eesti meistriliigas medalile küündida. Ülikooli ja spordiklubi juhtkond on seadnud eesmärgi, et viie aasta pärast jõuaks TÜ meeskond taas Eesti meistriliiga tippu ja osaleks rahvusvahelistes liigades.