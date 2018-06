Eesti käsipalliliidu presidendiks valiti taas Oliver Kruuda

«Jah, jätkan käsipalliliidu juhatuses,» kinnitas viimased 20 aastat sinna kuulunud Kruuda. «Käsipall on vägev spordiala, mis Eestis toetub vaid ja vaid oma ala fanaatikutele. Selles liidus on hea ja uhke olla kaaslane. Meil on suurt potentsiaali omav meeste koondis, lisaks teenivad 20 käsipallurit leiba välismaal. Aga meil on ka pühendunud klubid ning inimesed paljudes maakondades ja linnades, kes südikalt ja armastusega ala arengusse panustavad.»