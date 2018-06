Rekordilainel Kirt alistas Turus külma ilma, Eesti rekordi ja Saksamaa supertrio

«Esimesel katsel viskas Magnus 76 meetrit ja tundus, et tal on sarnaselt teistele raske külma ilmaga lõdvestunult visata (Turus oli eile õhtul sooja vaid 12 kraadi – toim). Aga teisest katsest oli näha, et ta suudab võistlemist ka sellistes tingimustes nautida. Nüüd võib küll öelda, et ta on ka maailmas kõva mees. Sellist tulemust sellisel võistlusel kõik ei viska,» kiitis Laanmäe.

«Viskasime talvel treeningutel tihti koos. Magnus viskas, jah, hästi, aga et ta tulemused nüüd nii palju võrreldes eelmise hooajaga edasi läinud on – just see on üllatus. Tal on jõudu mullusest rohkem, aga mis peamine – nagu Turu võistluski näitas, suudab ta kehasse koguneva pinge täielikult viskesse suunata,» lisas Laanmäe.