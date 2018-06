Palju poleemikat tekitanud Argentiina koondise sõpruskohtumine jääb ära

Nimelt ei olnud Palestiinlased rahul sellega, et mäng toimub Jerusalemmas, ning kohalik Palestiina jalgpalliliit kutsus üles inimesi, et põletada Argentiina staarmängija Lionel Messi särke ja pilte. Palestiina fännid suutsid põletama hakata juba ka Argentiina lippe.

"Nad käitusid lõppude lõpuks õigesti. Tervis ja kaine mõistus eelkõige, me tundsime, et see pole õige, kui me sinna mängima lähme," lausus Argentiina ründaja Gonzalo Higuain ESPN-ile.