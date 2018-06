Erm ja Saluri püsivad USAs avapäeva järel rekordigraafikus

Kolmanda kümnevõistlejana on eestlastest stardis Rauno Liitmäe, kes on avapäeva järel 21. kohal, olles kogunud 3622 silma (11,38 - 6.57 - 13.77 - 1.86 - 51,70). Võistluste liider on Tim Duckworth, kes on kogunud 4495 punkti ning edestab Ermi 174 silmaga.