Jaak Salumets: tartlaste sõnumid jäävad mulle arusaamatuks

«Teemat on väga raske kommenteerida, sest ma pole asjaosalistega silmast silma kohtunud ja kogu info pärineb meediast,» rääkis Salumets Tartu Postimehele. «Kui see nii on, nagu meedia kirjutab, siis on loomulikult väga kurb, sest Tartu on läbi aegade olnud korvpallikants,» lisas ta.