Eesti 3x3 koondist tabas MMil üllatus

Üllatuslikult sai Eesti koondis ka teada, et homme ei mängita alagrupis mitte Ecuadori vaid hoopis Indoneesiaga. Eesti peatreeneri sõnul on neid riike raske 3x3 korvpallis võrrelda, kuid Indoneesia kohta on FIBA 3x3 videomaterjali siiski veidi rohkem, vahendab portaal Korvpall24.ee.