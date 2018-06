Tanel Tein Tartu korvpalli uuest plaanist: see on lollitamine, see ei ole realistlik

«See on väga väikse seltskonna väga suur otsus. Kui on mingid probleemid, siis võib-olla keegi teine tahaks nendega rammu katsuda, teha asju teistmoodi. Ettevalmistusaeg võinuks olla pikem, kaks kuud enne uue hooaja algust panna kogu raskus koolipoiste õlgadele…» rääkis endine korvpallur Tartu Postimehele.

Ta lisas: «Väide, et poisid, kes nüüd põhiraskuse enda kanda saavad, viivad meeskonna viie aastaga Eesti tippu – see on lollitamine, see ei ole realistlik. Tuleb rääkida avatud kaartidega: see tähendab suure korvpalli lõppu Tartus.»

Teini hinnangul oli ülikooli senine toetus ebaproportsionaalselt suur, aga õhku jääb küsimärk, kuidas see nii kaugele läks. «Keegi on kuskil jätnud mingi töö tegemata: kui Rapla-taoline linnake saab kokku 300 000-eurose eelarve, aga meie suudame sponsoritelt 150 000 saada, siis on siin miskit mäda,» arvas Tein.