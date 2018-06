«Reporteri» video. Urmo Aava: Rally Estonia piletimüük on kõigi aegade parim!

«Piletimüük on kaks korda suurem, kui kunagi varem. Huvi on väga suur,» vastas Rally Estonia korraldaja Urmo Aava Kanal 2 küsimusele, kuidas mõjutas teade Tänaku osalemisest piletimüüki. «Teades, kui palju meie tiim on pingutanud, siis loodan, et kelle hinges vähegi rallihuvi leidub, tuleb kohale.»