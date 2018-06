Kasahhid kaeblevad: miks meid dopingu eest karistatakse?

Uus tõstmise olümpiakvalifikatsiooni süsteem näeb ette, et 2020. aasta Tokyo mängudele on riikidel võimalik saata kuni kaheksa sportlast. Seda aga juhul, kui riikide dopinguregister on puhas.

Kasahstan on aga kaugel sellest, sest viimase kümne aasta jooksul on nende sportlased andnud rahvusvahelistel tõstevõistlustel 36 positiivset dopinguproovi. See aga tähendab, et Kasahstan saab olümpiale saata vaid kaks sportlast, ühe naise ja ühe mehe.

Kasahstan on üks üheksast riigist, kes kannab praegu rahvusvahelise alaliidu poolt määratud aastast võistluskeeldu.