Maroko peatreener mängust Eestiga: loodan eelkõige, et keegi vigastada ei saaks

«Meil ei õnnestunud leida soovitud vastast, nii et see variant tekkis ja olime sellega nõus,» tunnisas Renard ausalt. «Pärast seda mängu lendame otse oma ettevalmistuslaagrisse ning oluline oli ka see, et me ei peaks ette võtma pikka reisi. Teadsime, et siin on hea staadion. Meie jaoks on tähtsaim see, et järgmisest mängust MMi avakohtumiseni jääb kuus päeva,» lisas peatreener, kelle hoolealuste laager asub MMi ajal Voronežis. Alagrupimängud peetakse Peterburis, Moskvas ja Kaliningradis.