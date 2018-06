Nahaalselt õigust nõudev dopinguriik ajas konkurendid marru

Riigid, kelle sportlased pole dopinguga patustanud, võivad 2020. aasta Tokyo mängudele saata kaheksa sportlast. Kasahstanile on eraldatud aga vaid kaks kohta – ühele mees- ja ühele naistõstjale. Põhjus on lihtne: viimase kümne aasta jooksul on Kasahstani tõstjad andnud koguni 36 positiivset dopinguproovi, kirjutab Insidethegames.biz.

Kõige nimekam vahelejääja oli Ilja Iljin, kes kaotas 2008. ja 2012. aasta olümpiakulla. Lisaks talle jäid nende mängude proovide kordustestimise käigus vahele veel seitse kasahhi, kokku pidid riigi tõstjad loovutama viis kulda, ühe hõbeda ja ühe pronksi. Kasahstan on praegu üks üheksast riigist, mis kannab korduvate rikkumiste eest Rahvusvahelise Tõsteliidu (IWF) määratud aastast võistluskeeldu.

IWF hakkas olümpiakohtade määramisel arvestust pidama alates 2008. aastast ning ükski teine riik pole sellest ajast saadik nii palju patustanud kui Kasahstan. Olümpiakohti on samas dopingukaristuste tõttu kaotanud ka näiteks Venemaa ja Aserbaidžaan.

«Oleme väga pettunud ja vihased, et Kasahstan on otsustanud olümpiakohtade jagamise otsuse apelleerida,» lausus USA tõstmisliidu tegevjuht Phil Andrews. «IWF on teinud sportlaste kaitsmise nimel suurepärast tööd ning loodetavasti on nende poolt ka seadus. Meie alaliit toetab IWFi selles küsimuses täielikult.»

IWF on juhtinud tähelepanu sellele, et sportlasi kontrollitakse varasemast palju rohkem. Lisaks peavad nad 1. novembril algava pooleteise aasta pikkuse kvalifikatsiooniperioodi jooksul võistlema vähemalt kuuel korral. Näiteks Iljin käis 2008. aasta Pekingi ja 2012. aasta Londoni mängude vahelisel ajal rahvusvahelistel võistlustel vaid kaks korda. Maija Maneza, kelle tulemused mõlematel mängudel samuti tühistati, võistles aga nelja aasta jooksul kõigest viis korda.