PM Sardiinias. Tommi Mäkinen Tänaku katkestamisest: ma ei heida Otile liigset kiirust ette

«Nii palju kui ma aru sain, siis seal olid mõned väga-väga järsud ja teravad hüpped. Ogier oli just siin ja ta rõhutas, et korraldajad ei tohiks selliseid hüppeid teha,» lisas Mäkinen. Tänak ja Järveoja läksid tema andmetel hüppele kuuenda käiguga. «Kiirus oli väga-väga suur ja nad maandusid täpselt ninale. Tavaliselt ei juhtu sellistel hüpetel midagi, aga ma ütleks, et siin on need väga lollilt tehtud,» oli tiimijuht korraldajate suhtes kriitiline. Kas see oli sõiduviga? «Ma ei ütleks veel seda.»