Mads Østberg intervjuus Postimehele: minu olukorras on tulevikule väga keeruline mõelda

«Kurb, et see juhtus, aga peame sellega leppima ning edasi töötama sellega, mis meil on. Muidugi on raske ilma tema kogemuseta rallidele tulla – ta oli mulle kõiges hea võrdluspunkt,» räägib Prantsuse tehasetiimi sõitja Craig Breen. Ta ei peatu Meeke’i lahtilaskmise teemadel pikemalt, vaid tahab keskenduda eelkõige oma sõidule.