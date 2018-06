Mart Soidro: Tartu korvpall ja The Beatles

Aga see selleks. Läheme ajas veidi tagasi. Eelmise sajandi 60ndatesse, mil Tartust sai korvpalli pealinn ja Laatsi Atsi (Viktor Laats, 1922–2008) eestvõttel rajati sõjakahjustustes purustada saanud Maarja kiriku asemele EPA (Eesti Põllumajanduse Akadeemia) võimla. See oli impulss mehehakatiste jaoks. Ise ma seda pilti pealt ei näinud, aga vanemad ja targemad inimesed kinnitavad, et 60ndate lõpus olid Kastani tänaval päikese käes kuivamas punased «All Stars» ketsid. Võta nüüd tagantjärele kinni, kas Anatoli Krikun (1948) oli juba siis Tartus sama kuulus kui Paul McCartney Liverpoolis, aga koos Aleksei Tammistega (1946) (järelikult John Lennon!) tõid nad puna põskedele isegi korvpallikaugetele daamidele. Nad olid küll Emajõe Ateenas, aga meri oli elavatel legendidel põlvini. Mõnikord ka üle pea.