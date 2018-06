Saksamaa sai MMi peksupoisteks peetavast koondisest suure hädaga jagu

Edetabeli järgi on Saudi Araabiast nõrgem vaid MMi võõrustaja Venemaa, kuid nende puhul tuleb arvestada, et nad ei osalenud valiksarjas ja see mõjutab ka tabelikohta. Sakslased asusid Leverkusenis peetud kohtumist Timo Werneri väravast 8. minutil juhtima ja 43. minutil sai omaväravaga hakkama saudide kaitsja Omar Hawsawi. Lisaks tabasid Marco Reus ja Sami Khedira avapoolajal veel posti.