Warriorsi omanik rääkis Kerri uuest lepingust kindlas kõneviisis

Kerr sõlmis 2014. aastal Golden State Warriorsiga viie aasta pikkuse lepingu väärtusega 25 miljonit USA dollarit. Igal hooajal on Warriors mänginud NBA finaalis ning meistriks on tuldud koguni kolmel korral. Ilmselgelt soovib klubi 52-aastase peatreeneriga uue kontrahti osas kokkuleppele jõuda.

«Me teeme seda suvel,» sõnas klubi omanik Joe Lacob pärast finaalseeriat. «Las Kerr natuke aega puhkab, aga see leping saab tehtud. Ta tahab meiega olla ja meie tahame, et ta jääks klubi juurde pikaks ajaks,» lisas Lacob, kes mainis, et Kerr vaevleb tervisemurede küüsis ning pärast rasket hooaega veedab peatreener tavapärasest rohkem aega perekonnaga.