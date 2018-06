Meeke'i skandaal rikkus tippsõitja Rally Estonia plaanid

«Lootsin seda teha, aga praegust olukorda arvestades tundub mulle, et see on veidi keeruline,» sõnas Østberg, kellel on Rally Estoniast head mälestused – 2011. aastal võitis ta 24 sekundiga Markko Märtini ees, 2012. aastal alistas aga 27 sekundiga praeguse MM-sarja liidri Thierry Neuville''i.

«Mul on neid ju isegi mitu! Olen neid kasutanud isegi mitmel rallil. Nad kannavad häid mälestusi ning mulle meeldib selliseid hetki endaga kaasas kanda. Võib öelda, et paningi head mälestused endale pähe. Nüüd on need kiivrid kodus, lõbutsevad teistega. Hoian neid hästi ning usun, et ühel heal päeval leiavad nad koha mu auhinnariiulil,» sõnas norralane.