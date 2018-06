Ott Tänak: igal juhul proovime pühapäeval lisapunkte püüda

«Õpime palju, kohati tajun, et pole nii hästi ette valmistunud nagu peaks. Avastan ikka veel auto käitumise kohta uusi asju. Lisaks saime rehvivahetust harjutada! Läks vist poolteist minutit. Nii et oleme saanud sellel rallil palju asju proovida,» leidis Tänak halvast ka head. «Üldiselt säästsime rehve hästi, aga sellest ühest on muidugi kahju.»

Homseks on tal plaan paigas. «Igal juhul proovime lisapunkte saada. Kopeckyt oli enne võimalik püüda, nüüd... eks näis. Alustame päeva homme kõva pingutusega, vaatame, kuhu see viib. Kindlasti me ei säästa rehve, pingutame. Pilk ei ole veel Soomel, pilk on rannal,» naeris Tänak, viidates homsele katsele, mis kulgeb maalilisi teid pidi mööda rannajoont.