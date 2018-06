Eesti 3x3 korvpallikoondis jäi napilt MMil veerandfinaalidest välja

Kahjuks viimases ning otsustavas mängus tuli koondisel vastu võtta valus 21:15 kaotus Sloveenialt, mis tähendab, et Eesti koondisel jääb väga suure tõenäosusega veerandfinaalist välja. Kuna B-alagrupis tekkis surnud ring, sai otsustavaks visatud punktide arv. Sloveenial on see näitaja parim, Poola koondis on selle näitaja järgi teine ning Eesti kolmas. Alagrupist pääseb edasi kaks paremat võistkonda.