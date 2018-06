Martin Järveoja: võimalused sõita tiitli peale on väga hapraks jäänud

Kuidas võtab Järveoja kokku senise hooaja? «Niikaua, kui sõita oleme saanud, on positiivne olnud. Kahjuks on ette tulnud palju tehnilisi probleeme, ilma nendeta võiksime paremas seisus olla. Praegu on ikkagi mingi võimalus veel tiitli peale sõita, aga see on väga hapraks jäänud,» võttis Järveoja hooaja punktiseisu kokku. «Kahju, et Sebastien ka nüüd rallivõidu käest ära andis, Thierry sai kõvad punktid. Aga mis sa teed, Thierry on sel aastal olnud kiire.»