Maailma esireket Rafael Nadal alistas Prantsusmaa lahtiste tennisemeistrivõistluste finaalis austerlase Dominic Thiemi (ATP 8.) 6:4, 6:3, 6:2. Tegu oli Nadali tennisekarjääri 17. slämmitiitliga, neist 11 on hispaanlane teeninud just Prantsusmaal. Nagu videost näha, siis äsja võidetud tiitel on Nadalile äärmiselt oluline.