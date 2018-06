Kanada GP korraldajad said hakkama piinliku apsakaga

Modell Winnie Harlow lehvitas 70-ringilisel võidusõidul ruudulist lippu ring varem, mis tähendab, et vormel 1 sarja reeglite järgi läheb arvesse tulemus, kuidas sõitjad paiknesid pärast 68. ringi, kirjutab vormeliportaal Racefans. Teisisõnu: apsakas tegi Kanada GP kahe ringi võrra lühemaks, kuid paremusjärjestuses midagi ei muutunud. Kanada GP võitis Ferrari esisõitja Sebastian Vettel. Talle järgnesid Valtteri Bottas Mercedesega ja Max Verstappen Red Bulliga.

Paljud vormelisõbrad on pettunud, et korraldajad usaldavad nõnda olulise ülesande tavaliselt tuntud inimestele või modellidele, mitte tõelistele vormelifännidele. Sky Sportsi kommentaator võttis lipuskandaali kokku järgmiselt: «Sul on ainult üks töö...»