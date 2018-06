Vettel lipuskandaalist: kartsin kõige rohkem, et inimesed jooksevad rajale

«Teadsin, et üks ring on veel sõita, sest seda näitasid nii loendur mu autos kui ka ringilugeja boksiseinal. Olin ruudulippu nähes üllatunud ja küsisin raadio teel sellele kinnitust, mille peale mulle öelda: «Ei, pane edasi.» Siis tekkis mul hirm, et inimesed jooksevad rajale. Aga kõik lõppes hästi,» kirjeldas Vettel portaali RaceFans vahendusel.