MM-fookus. Kas Saksamaa suudab purustada tiitlikaitsjaid 52 aastat kammitsenud ahelad?

Pärast 2014. aasta MM-tiitlit sõnas Klinsmann Saksamaa jalgpalli eelmise 10 aasta teekonda tutvustanud raamatu «Das Reboot» autorile Raphael Honigsteinile antud intervjuus: «See pole juhus, et Saksamaa on jalgpallis tugev. Mängijad kasvavad üles ühiskonnas, mis utsitab neid pürgima saavutuste suunas. Imeline on näha, kuidas ühiskondlik impulss sakslasi vormib ja paneb neid oma töös, olgu see ükskõik milline amet, vastutust võtma. USA-s nimetataks seda aruandekohustuse kultuuriks. Täpselt see ongi Saksamaa jalgpallis juba aastakümneid kehtinud.»