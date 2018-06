Mercedese boss: nädalavahetus oli s*tt, vajame äratust

«See oli s*tt tulemus,» võttis Wolff otsekoheselt kokku etapi, kus Valtteri Bottass sai teise ja Lewis Hamilton alles viienda koha. Hamilton kaotas ühtlasi MM-sarja liidrikoha, lastes Sebastian Vetteli endast ühe punktiga mööda. «Pean nii ütlema. Kanada on meie jaoks tavaliselt hea rada, kuid tegime reedest saadik aina väikeseid vigu.»

«Oskan öelda vaid ühte: vajame äratust. Jääme kõiges konkurentidele alla. Küsimus polnud kahjude vähendamises, oleksime pidanud siin rajal ise edu kasvatama,» lisas Wolff ja vihjas, et tiimis võib tulla isegi muutusi. «Mingid tagajärjed on paratamatud. Aga seda vaatame juba isekeskis.»