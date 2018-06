Galerii ja videod: Kadõrov ehib end MMi ajal Egiptuse kotka sulgedega, Salah õpib juba vene keelt

Mohamed Salahi toel üle mitmekümne aasta MMile jõudnud egiptlased elavad finaalturniiri ajal Tšetšeenia pealinnas Groznõis. Kuigi selle linna nimi seostub paljude jaoks jätkuvalt sõjaga, on aeg edasi läinud ning asjasse süvenedes selgub, et sportlikus plaanis on egiptlaste otsus ehk isegi üks nutikamaid, kirjutab väljaanne Sport-Ekspress.

Groznõi esiklubi Ahmat, mis on saanud nime 2004. aastal pommiplahvatuses hukkunud ekspresidendi Ahmad Kadõrovi järgi, peab kodumänge 2011. aastal valminud Ahmat Arenal. Eelmise aastani veel Groznõi Tereki nime kandnud klubi kodubaas on MMi ajal aga täielikult Egiptuse käsutuses. Muide, staadion asub Lev Jašini nimelisel tänaval: austusavaldus Venemaa kõigi aegade ühele paremale jalgpallurile.

Думаю, Египту тут на самом деле понравится. pic.twitter.com/yQaWNlhpjJ — Mike Goncharov (@gribo4ki) June 9, 2018

Koondis ööbib äsja staadioni kõrval valminud viietärnihotellis TheLocal. Araabia investorite rahaga valminud uhke ehitis avati alles 4. mail ning egiptlased on seal suisa esimesed asukad. Ka pole Egiptusel suuremat muret transpordiga. Tõsi, nad mängivad kaks esimest mängu üsna kaugel ehk Jekaterinburgis ja Peterburis, kuid tähtis on see, et erinevalt näiteks Moskva ummikutes loksumisest võtab neil lennujaama sõit aega maksimaalselt 10-15 minutit.

استقبال بعثة المنتخب الوطني لدى وصولها فندق لوكال مقر اقامة البعثة طوال فترة اقامتها بجروزني pic.twitter.com/ca9WuWCD2c — EFA.eg (@EFA) June 10, 2018

Samuti võtsid kohalikud Egiptust vastu kui superstaare. Mohamed Salah seda kahtlemata ka on ning seega polnud üllatav, et teda ilmus staadionile tervitama spordidressis president Ramzan Kadõrov isiklikult. Suure jalgpallisõbrana tuntud Kadõrovi kaaskond õpetas kohe Salahile selgeks ka kõige olulisema venekeelse hüüdlause: «Ahmat - sila!» ehk «Ahmat on võimas!»

Салаху объяснили, что такое «Ахмат» - сила» pic.twitter.com/OC5bOKBV5R — Mike Goncharov (@gribo4ki) June 10, 2018

Lisaks esines Kadõrov ajakirjanike ees ulja teatega: «Mohamed Salah on maailma parim jalgpallur ja ideaalne inimene!» Nii oligi Salahist hetkega saanud järgmine kuulsus, kelle paistel inimõiguste rikkumises süüdistatav, ent ühtaegu rahas suplev Kadõrov sai särada. Jääb üle vaid mõelda, mis raha eest sõjast räsitud riik küll need uhked staadionid-hotellid ehitas ning mida kõike targemat saanuks selle rahaga Tšetšeenia rahva heaks ära teha...

Рамзан Кадыров: «Мохамед Салах - самый лучший футболист в мире и идеальный человек!» pic.twitter.com/txL6IWPHKZ — Mike Goncharov (@gribo4ki) June 10, 2018