Kuidas sündis ohtlik lipueksimus? FIA vabastas modelli ametlikult süüst

Kui Vettel oli pärast sõidu tegelikku lõppu õnnelik, et pealtvaatajad viimasel ringil ekslikult rajale ei jooksnud, siis Whiting tundis muret rajakohtunike pärast. Võidusõidus on kombeks, et ruudulipu langemise järel tervitavad kohtunikud jahutusringil kõiki lippe lehvitades sõitjaid raja ääres, tulles selleks kaitsepiirete tagant välja. Kanadas lehvisid viimasel ringil mitmes kohas küll kõik lipud, ent õnneks piirde tagant. «Meil on varem korra juhtunud, et kohtunikud tulevad raja veerde ja see oleks juba ohtlik. Peame vaatama, et midagi sellist ei saaks enam toimuda,» oli Whiting probleemist teadlik.