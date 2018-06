MM-mälestus. Rauno Alliku: finaalis sain aru, et Zidane on ikka mängumees!

FC Flora ääreründaja Rauno Alliku: «Esimene mälestus on Prantsusmaa 3:0 võit Brasiilia üle MM-finaalis. Zinedine Zidane, kes lõi selles mängus kaks väravat, jäigi mulle eredalt meelde. Sain aru, et Zidane on ikka mängumees!»