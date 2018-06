Eesti jalgpalli imelaps sai meeste seas esimese tunnustuse osaliseks

FC Flora U21 meeskonna eest sellel hooajal üheksas mängus platsile saanud Šapovalov, on tegelikult nii noor, et meestega koos mängimiseks on talle taodeldud eriluba. Eestis võib hakata meestele mõeldud liigasid mängima alates 16ndast eluaastast.

Peale selle, et Šapovalov on kaasa teinud üheksas mängus, on ta suutnud Esiliigas ka skoori teha juba üheksal korral. Maikuus käis ta Flora U21 võistkonna eest platsil kaks korda ning lõi kahes mängus kokku viis väravat.

Lisaks sellele, et Šapovalov on vägitegusid tegemas Flora särgis, on noormees suutnud ennast tõestada ka Eesti U16 koondise ridades. Nimelt osales Šapovalov juuni alguses koos koondisega Saksamaal toimunud sõpruskohtumises, kus Eesti koondis alistas Berliini koondise 6:4. Uskumatul kombel lõi Šapovalov kõik kuus väravat, tänu millele suudeti vastased alistada.