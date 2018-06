David de Gea nõuab teda süüdistanud Hispaania peaministrilt vabandust

Enne 2016. aasta EMi tekkis vägistamisskandaal, mille juurde oli segastel asjaoludel kaasatud ka David de Gea. Ametlikku süüdistust mehele ei esitatud, kuid Sanchez otsustas siiski sellel teemal sõna võtta. Nimelt rääkis Sanchez siis, et talle ei meeldi see, et selliseid süüdistusi saav mängija sõidab EMile koondise esiväravavahina.

«Ma võtsin tema vabanduse viisakalt vastu,» vahendab de Gea sõnu Hispaania väljaanne Diaro AS. «Asi on pigem selles, et tema poolt skandaali ajal öeldu oli avalik. Selle pärast arvangi, et ta peaks samuti vabandama avalikult. See on tõsi, et paljud inimesed ütlesid avalikult minu kohta ebaviisakaid asju ning pole siiani minu ees vabandanud,» seletas Hispaania puurilukk olukorda lahti.