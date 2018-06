Avamerepurjetamise Soome ja Eesti Meistrivõistlustel võidukad Eesti Meedia Sailing Team ja Katariina II

Eesti Meedia Sailing Team’i kapten Sven Nuuutmann, roolimees Juss Ojala ja taktik Kaarel Kruusmägi kommentaarid. „Hooaja põhieesmärgid meeskonna jaoks on Baltic Offshore Week ja maailmameistrivõistlused juulikuus Hollandis. Suurim üllatus on see, et jahi ja meeskonna nii kiiresti käima saime. Lasime jahi vette 18. aprillil ning sellest ajast alates on tehtud kõvasti tööd ja trenni. On kogetud pea kõiki ilmaolusid, välja arvatud tugevat tormi. Selle regati alguses pelgasime ise pigem vaikseid tuuli, sest X-41 tüüpi jahtidel on nendes tingimustes kindlasti kiirem käik. Seetõttu on regativõit meile suur rõõm ja ka üllatus. Hea tunne paadi osas tekkis juba E4 karikavõistlusel maikuus ja see kinnistus ka Helsingis peetud lühirajasõitude regatil WB-Sails ja pikal Suursaari regatil. Tänase viimase sõidu suurim eesmärk oli vältida riske ja karistusi, valisime keerutavas tuules konservatiivselt raja keskosa, startisime pigem ettevaatlikult ja lõppkokkuvõttes vaid seitse sekundit kaotust võitjale tasusid selle konservatiivse strateegia ära. Sõidu äärmiselt tihedat konkurentsi näitas ka see, et kaheksa jahti lõpetas ühe minuti sees. Keerutavad tuuled andsid meile ka kindlasti võimaluse X-41 tüüpi jahtidele kannule astuda, ühtlase tuulega oleks see meile kindlasti raskem olnud. Kõige suurem üllatus meile sellel regatil oli pigem punktiskooris kõrgema väärtusega avameresõidu kolmas koht, sest ka seda sõitu läksime konservatiivselt purjetama, kuna selle sõidu tulemust ka üldkokkuvõttes maha arvata ei saa. Kuid kõikide sõitude stabiilselt kõrged kohad näitavad, et oleme õigel teel. Kindlasti on meil ka kokku saanud äärmiselt äge meeskond, kellest mitmed Hiiumaa taustaga lapsepõlvest peale koos purjetanud sõbrad. Sven Nuutmanni ja roolimees Juss Ojala koostöös see tiim kokku on pandud. Tiitli võitmise teeb eriti magusaks see, et grupis võistles koos terve hulk nii Euroopa kui ka maailmameistrivõistlustelt tiitleid ja kõrgeid kohti toonud meeskondi. Eraldi tahaks kiita ka peavõistlusjuht Madis Ausmani ja tema meeskonna tööd, sest merel toimuv oli väga hästi korraldatud, otsused kiired ja õiged ning avamereetapi rada väga hea.“