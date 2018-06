MM-sarja sõitjad esitasid Tänaku juhtumi tõttu tungiva nõudmise

Ott Tänaku ja Martin Järveoja hooaeg sai karmi tagasilöögi Sardiinia ralli teisel täispikal võistluspäeval. Monte Batanta nimelisel kiiruskatsel oli halvasti ehitatud tehistrampliin, mis viskas auto ebaloomulikult õhku ning eestlaste Toyota maandus nina peale, lõhkudes autol radiaatori, mille tõttu tuli katkestada kolmandalt kohalt. Sama saatust sama trampliini peal oleks peaaegu tabanud ka hilisemat ralli võitjat, Thierry Neuville'i.

Valitsev maailmameister Sebastien Ogier väitis Autosport.com'ile antud intervjuus, et sõitjad on tehislikke trampliine puudutavat teemat ühiselt arutanud: «Me kõik nõustusime, et selliseid tehislikke, lühikesi ning õhku viskavaid trampliine ei ole väga mõistlik pikkadele sirgetele ehitada.»

«Mul ei ole midagi hüpete vastu, ma armastan hüpata ja korraldajad võivad neid ehitada nii palju, kui tahavad, aga hüpped peaksid olema ehitatud pikemalt, mitte lihtsalt terava ja lühikese nukina,» rääkis Ogier.

«Me tuleme sinna kuuenda käiguga ja see on puhas lollus. See on halb WRC autode jaoks, aga ma tõesti ei tahaks selliseid hüppeid hüpata R5 autodega,» Vihjas Ogier' sellele, et sellised hüpped madalamate klasside autodele on väga karmid.

Ka M-Spordi ülemus Malcolm Wilson leidis, et korraldajad peaksid selliste trampliinide ehitamisel abi küsima professionaalsete sõitjate käest, kuna sellisel kujul on trampliinid ohtlikud. Ford Fiesta R5 autoga sõitev Guarav Gill näitas nädalavahetusel, et Ogieri hirm R5 autode pärast pole põhjuseta. Nimelt hüppas Gill oma masina esiosa ühest tehislikust trampliinist väga puruks.

«Guaravi masina esiots oli täiesti purunenud. Sellised trampliinid ei ole lihtsalt väga mõistlikud,» lisas Wilson. Ka Ott Tänaku meeskonna pealik Tommi Mäkinen leidis, et selliseid asju ei ole katsete peale vaja ehitada. «Pole mõtet teha midagi, mis on nii ebaloomulik, et ainuke asi mida see teeb, on auto lõhkumine,» lausus Mäkinen.